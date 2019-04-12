Из заповедника «Чешский рай» украли фруктовые деревья

Из заповедника «Чешский рай» исчезли две недавно посаженные аллеи фруктовых деревьев. Расследованием случая вандализма занимается полиция.

По словам пресс-секретаря полиции Алеша Брендла, в окрестностях деревень Либошовице и Марквартице было похищено в общей сложности 24 фруктовых дерева. Ущерб составил 14 тысяч крон.

Администрация заповедника сообщила о пропаже части деревьев в соцсети, заявив, что «бесхарактерные индивидуумы» украли 12 уже растущих саженцев ценных сортов черешни.

«Если недавно вы видели людей, перевозивших большое количество саженцев в окрестностях близлежащих деревень, просим сообщить об этом по телефону 725 519 892 или обратиться в полицию», — говорится в сообщении.