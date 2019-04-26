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В Москве образовались очереди за визами на майские праздники

В Москве образовались очереди за визами на майские праздники

Марина Комарова 284 0
В визовых центрах Испании, Франции и Чехии в Москве наблюдаются проблемы с записью на подачу документов. Огромные очереди выстраиваются за несколько часов до открытия. Сотрудники центров не успевают обрабатывать заявки.
В Москве образовались очереди за визами на майские праздники

Специалисты опасаются, что значительное количество россиян с оплаченными турами может остаться дома на майские праздники.

«У нас образовалась в мае практически половина месяца отпуска. Люди берут три дня за свой счет и уезжают на 12 дней, это полноценный отпуск. И если сравнить евро год назад и сейчас, то сейчас курс ниже, туры стоят меньше. Возможно, с этим связан повышенный спрос на выезд за рубеж на майские праздники», — рассказала телеканалу «Москва 24» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По словам экспертов, если визовые центры продлят рабочий день или начнут принимать посетителей без выходных, проблемы быстро решатся. Однако пока неизвестно, пойдут ли они на такой шаг.

Туристам, особенно тем, кто намерен улететь в ближайшие дни, советуют покупать страховки от невыезда. Тогда, если отдых сорвется, удастся вернуть полную стоимость тура.

Источник: m24.ru

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Темы
отдых Туризм туристы Москва Чехия визовый центр визы
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