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В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Марина Комарова 851 0
Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1492 Москва — Мурманск, 5 мая совершил жесткую посадку в Шереметьево и загорелся.
В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

По информации Следственного комитета РФ, на борту авиалайнера находились 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, из них выжили 37 человек. 

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту аварийной посадки самолета в столичном аэропорту Шереметьево возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна. Также будет изучена необходимая техническая документация. Рассматриваются различные версии произошедшего.

Страхование ответственности ПАО «Аэрофлот» за вред, причиненный жизни и здоровью пассажиров, осуществляют компании «АльфаСтрахование» и «СОГАЗ». В соответствии с действующим законодательством страховщики выплатят возмещение родственникам погибших и пострадавшим.

Как сообщил в воскресенье источник «Интерфакса», рейс SU1492, следовавший из Москвы в Мурманск, подал сигнал бедствия после взлета, предположительно из-за проблем со связью и отказа механизации. Superjet стал заходить на вынужденную посадку и ударился о взлетную полосу сначала шасси, а затем хвостом. В результате этого самолет загорелся.

Пассажиры и члены экипажа покидали самолет по надувным трапам, спасательным службам удалось потушить возгорание. Представитель «Аэрофлота» сообщил, что пассажиры Superjet эвакуировались за 55 секунд при нормативе в 90 секунд, а командир экипажа имел достаточный опыт полетов. В результате аварийной посадки и пожара хвостовая часть была полностью разрушена, сообщил источник.

При этом, по информации собеседника агентства, основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке стала попытка некоторых пассажиров спасти свою ручную кладь.

В Шереметьево был задержан 101 рейс, еще один отменен, работает только одна полоса. Другой столичный аэропорт Домодедово задействовал дополнительные ресурсы для приема бортов.

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Темы
авиакомпании Аэрофлот Москва самолёт Россия
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