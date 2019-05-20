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Чешская полиция предъявила первое обвинение в поощрении терроризма

Чешская полиция предъявила первое обвинение в поощрении терроризма

Марина Комарова 617 0
Чешская полиция предъявила первое обвинение человеку, одобрившему в соцсетях мартовские теракты в новозеландских мечетях, где радикалы расстреляли 50 человек. Остальные дела проверяются сотрудниками полиции. Пока неясно, приведут ли они к уголовному преследованию.
Фото: Reuters
Чешская полиция предъявила первое обвинение в поощрении терроризма

«Я подтверждаю, что пражская полиция возбудила уголовное дело в отношении гражданина за поддержку и поощрение терроризма», — заявил прокурор Мартин Билы. Обвиняемому грозит от пяти до пятнадцати лет лишения свободы.
Кроме того, по словам прокурора, полиция расследует еще четыре случая поддержки экстремистов в связи с мартовскими терактами в новозеландских мечетях.

«Анализ отдельных заявлений продолжается. Специалисты отдела по противодействию экстремизму оценивают огромные объемы данных и анализируют их в различных контекстах», — сказала пресс-секретарь пражской полиции Андреа Зоулова, добавив, что речь идет о 30 случаях выражения поддержки террористам в социальных сетях.

Источник: zpravy.aktualne.cz

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Темы
полиция терроризм Чехия
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