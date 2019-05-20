Полиция расследует похищение двухлетнего ребенка

Мать в Словакии разрешила отцу отвести сына в зоопарк на два часа, однако мужчина не вернул ребенка. Полиция полагает, что он отвез сына в Чехию или Польшу.

Инцидент произошел в городе Новаки. Мальчик в возрасте 2,5 лет был по решению суда передан на попечение матери. Отцу было разрешено видеть ребенка, и в воскресенье женщина отпустила их вместе в зоопарк.

«Отец должен был вернуть ребенка до 13:00 в воскресенье, но не сделал этого. Свидетели видели, как ребенок садится вместе с отцом в автомобиль Škoda Octavia Combi серебристого цвета с регистрационным номером MT-845DH, после чего авто уехало в неизвестном направлении», — рассказали в полиции. Позже отец написал матери смс, что не вернет сына и уедет с ним в Чехию или Польшу. Возбуждено уголовное дело в связи с подозрением в похищении ребенка.