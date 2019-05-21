Количество российских туристов, посетивших Чехию зимой, сократилось на 8%

В первом квартале 2019 года россияне совершили почти 8,4 млн поездок в 175 стран и территорий мира, что на 4,08% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Однако ряд популярных зимних направлений, в том числе Чехия, продемонстрировал падение.

Из 8 млн 389 тысяч поездок россиян в январе — марте 2019 года 56,6% пришлось на страны постсоветского пространства и приграничные с Россией государства (Латвия, Литва, Эстония, Китай, Финляндия, Монголия, Польша).

Выездной поток в страны дальнего зарубежья (исключая приграничные государства) в первом квартале 2019 года вырос на 8,2% в годовом выражении. Значительную часть поездок составляют туристические визиты. Лидером по объему выездного турпотока ожидаемо оказался Таиланд (515 120 поездок в январе — марте). На второе место зимой благодаря наращиванию объемов чартерных программ вышла Турция — 360 779 поездок за первые три месяца 2019 года. Бронзу взяла Германия с 340 092 путешествиями из России.

В топ-10 также вошли (по убыванию) ОАЭ (325 549 поездок), Италия (282 105), Вьетнам (197 034), Испания (156 375), Чехия (121 159), Франция (113 837) и Индия (97 887 поездок из РФ).

Традиционно популярная зимой Чехия продемонстрировала падение российского турпотока в январе — марте на 8,1%.

Источник: АТОР