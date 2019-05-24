В чешском поселке Дражувки застрелили заместителя мэра, преступник покончил с собой

Полицейский патруль прибыл в поселок, чтобы решить банальный спор между соседями. Заместитель мэра был приглашен в качестве свидетеля. Однако один из присутствовавших смертельно ранил его из пистолета и затем закрылся в доме.
На место происшествия были вызваны полицейское подразделение и переговорщик, но контакт со стрелком, который забаррикадировался в доме, установить не удалось. Когда стражи правопорядка вошли внутрь, они обнаружили предполагаемого преступника мертвым. Предположительно, он совершил самоубийство.
Источник: novinky.cz