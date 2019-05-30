В Будапеште затонуло прогулочное судно: семь погибших

Инцидент произошел около здания парламента у моста Маргит, где столкнулись два туристических судна — круизное Viking Sygin (Пассау, Германия) и прогулочное «Русалка» (Hableány). В результате второе из них перевернулось и затонуло. На борту «Русалки» находились 35 человек, в том числе несколько детей. Семь человек удалось спасти, еще семь человек погибли.
Сейчас на месте проводится спасательная операция, однако работу спасателей осложняют плохие погодные условия — сильный ветер и дождь, кроме того, в этом месте сильное течение. Температура воды в реке составляет 15 градусов Цельсия. Эксперты говорят, что шансы спасти оставшихся пассажиров судна очень малы.
Источник: novinky.cz