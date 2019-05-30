В Будапеште затонуло прогулочное судно: семь погибших

В центре Будапешта на реке Дунай 29 мая около 10 часов вечера затонуло прогулочное судно, на котором находились туристы. По предварительным данным, погибли семь человек, еще 19 считаются пропавшими без вести.

Фото: MTI

Инцидент произошел около здания парламента у моста Маргит, где столкнулись два туристических судна — круизное Viking Sygin (Пассау, Германия) и прогулочное «Русалка» (Hableány). В результате второе из них перевернулось и затонуло. На борту «Русалки» находились 35 человек, в том числе несколько детей. Семь человек удалось спасти, еще семь человек погибли.

Сейчас на месте проводится спасательная операция, однако работу спасателей осложняют плохие погодные условия — сильный ветер и дождь, кроме того, в этом месте сильное течение. Температура воды в реке составляет 15 градусов Цельсия. Эксперты говорят, что шансы спасти оставшихся пассажиров судна очень малы.

Источник: novinky.cz