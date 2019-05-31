Лето начинается в эти выходные

Май этого года в Чешской Республике был исключительно холодным. Например, в среду температура воздуха не превышала +16°C. Начало июня будет значительно теплее, чем обычно.
В пятницу воздух прогреется до 23 градусов Цельсия, в субботу и воскресенье будет жарко: температура воздуха достигнет 24-28 градусов. В субботу возможен небольшой дождь с грозой.
Следующая неделя в Чехии ожидается дождливой, однако средняя температура воздуха составит не менее 20 градусов тепла.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz