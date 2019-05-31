Лето начинается в эти выходные

После холодной и дождливой недели в Чехии начинается лето. Предстоящие выходные будут теплыми и безоблачными, а температура воздуха достигнет 30 градусов Цельсия.

Май этого года в Чешской Республике был исключительно холодным. Например, в среду температура воздуха не превышала +16°C. Начало июня будет значительно теплее, чем обычно.

В пятницу воздух прогреется до 23 градусов Цельсия, в субботу и воскресенье будет жарко: температура воздуха достигнет 24-28 градусов. В субботу возможен небольшой дождь с грозой.

Следующая неделя в Чехии ожидается дождливой, однако средняя температура воздуха составит не менее 20 градусов тепла.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz