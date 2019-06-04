Полиция может использовать данные, полученные от информаторов и через соцсети

Полиция может предоставлять суду информацию, опубликованную в социальных сетях, в качестве доказательств, даже если она получена от информатора или путем создания аккаунта в Facebook для служебных целей. Для получения таких сведений не требуется предварительное согласие суда.

Этот вопрос рассматривался Конституционным судом Чехии при анализе действий полиции в отношении участников фестиваля сексуальных меньшинств Prague Pride 2014. Одна из протестующих, Яна Покорна, подала иск, требуя возмещения ущерба. Окружной суд Праги 7 отклонил его, а в качестве доказательств были использованы изображения с экрана компьютера (PrintScreen), где в закрытых публикациях в социальных сетях было видно людей, организовавших протест против акции Prague Pride 2014. Автор конституционной жалобы называла доказательство недопустимым, ссылаясь на постановление КС от 2014 года.

Суд указал, что решение 2014 года не описывает ситуацию, когда полиция снимает скриншоты с помощью так называемых вспомогательных оперативных средств. Одним из вариантов является информатор, имеющий доступ к частному профилю или группе в социальной сети.

«Тот факт, что создатель информации не знает, что среди субъектов, с которыми он делится данными, есть полицейский информатор, не имеет в данном случае значения. Напротив, он является сущностью установленного законом института информаторов», — отметил судья Йозеф Фиала.

Если все требования закона о чешской полиции соблюдены, следователи также могут использовать профили служб в социальной сети с замаскированной личностью. «Даже в этом случае не требуется предварительное или последующее одобрение суда для получения информации через созданный полицией профиль в социальной сети», — говорится в решении.

Источник: ceskenoviny.cz