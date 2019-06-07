Проливной дождь в Южной Чехии затопил подвалы и дома

Сильные грозы обрушились на юг Чехии ночью. Вода затопила подвалы и коттедж в Страконице. В некоторых местах реки в ночь на четверг поднялись до третьего уровня, однако утром ситуация стабилизировалась.

Сильный ветер и дождь с градом обрушились на республику в четверг. В целом пожарные с вечера 6 июня совершили более 300 выездов, большинство из них — в Праге, Средней и Южной Чехии и Южной Моравии. Чаще всего приходилось выкачивать воду из подвалов домов.

Проливной дождь ночью затопил семейный дом в деревне Билско в Страконице. Пожарным пришлось эвакуировать двух человек, которым мэр предложил временное жилье. В Брно-Быстрице был затоплен подземный гараж, где уровень воды достигал одного метра. Из-за оползня утром поезда не ходили по железнодорожной линии Храст, сообщил пресс-секретарь районных пожарных Ярослав Микошка.

Кроме того, в результате сильного ветра были повалены деревья. В Глубока-над-Влтавой пожарные спасали двух человек, которые на своем автомобиле застряли в образовавшемся на дороге «бассейне».

Источник: ct24.ceskatelevize.cz