На автомагистрали D35 автобус с детьми столкнулся с грузовиком

Как сообщила пресс-секретарь региональной полиции Йиржина Выбигалова, авария произошла на 252-м километре в направлении от Оломоуца к Могельнице. В автобусе ехали дети в возрасте около десяти лет. Управлявший им водитель въехал в грузовик сзади.
«Шофер оказался буквально вжат в автобус, мы его вытащили и передали спасательной службе. Мужчину доставили в больницу на вертолете», — рассказал пресс-секретарь пожарной службы Зденек Гошак.
Четверо взрослых получили ранения, трое из них средней тяжести. Травмы у детей легкие, один из юных футболистов был доставлен в больницу, где останется на ночь.
Источник: novinky.cz