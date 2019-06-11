На автомагистрали D35 автобус с детьми столкнулся с грузовиком

На шоссе D35 около Литовеля (Оломоуцкий край) во вторник днем автобус, в котором находилась детская футбольная команда, столкнулся с грузовиком. В результате ДТП ранены 18 человек, включая водителя. Полиция закрыла шоссе в направлении на Могельнице, чтобы провести расследование.

Как сообщила пресс-секретарь региональной полиции Йиржина Выбигалова, авария произошла на 252-м километре в направлении от Оломоуца к Могельнице. В автобусе ехали дети в возрасте около десяти лет. Управлявший им водитель въехал в грузовик сзади.

«Шофер оказался буквально вжат в автобус, мы его вытащили и передали спасательной службе. Мужчину доставили в больницу на вертолете», — рассказал пресс-секретарь пожарной службы Зденек Гошак.

Четверо взрослых получили ранения, трое из них средней тяжести. Травмы у детей легкие, один из юных футболистов был доставлен в больницу, где останется на ночь.