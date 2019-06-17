Чех выиграл в лотерею 1,4 млрд крон

Мужчина, который выиграл 1,412 млрд крон в Eurojackpot, обратился за ними в Sazka в субботу. Такой куш он сорвал, сделав ставку онлайн на сайте компании.

«Это самый большой онлайн-выигрыш в истории Чехии, — заявил пресс-секретарь Sazka Вацлав Фридман. — Победитель связался с нами сегодня днем, и мы обсудим детали выплаты денег в понедельник».

Поскольку онлайн-ставки возможны только после регистрации клиента, при которой необходимо указать имя, фамилию, адрес электронной почты и банковские реквизиты, Sazka знает личность победителя.

Рекордный выигрыш в Чешской Республике был зафиксирован в мае 2015 года, когда игрок сделал ставку в Пардубицком крае и выиграл 2,466 млрд крон. За выплатой он пришел спустя 26 дней. Выигрыши пока не облагаются налогом, поэтому счастливчики получают полную сумму.

Фридман добавил, что в случае международной лотереи Eurojackpot деньги, предназначенные для выплаты выигрыша, будут отправлены из консорциума 18 стран на банковский счет Sazka в Чешской Республике. Это займет около пяти дней. «По закону у нас есть для выплаты 60 дней, но мы готовы перечислить сумму на соответствующий счет сразу же по согласованию с победителем», — сказал представитель Sazka.

Чтобы выиграть главный приз, игрок должен был угадать семь цифр. Пять из них выбирают из пятидесяти чисел, а две другие — из десяти. Чех стал миллиардером благодаря комбинации из номеров 8, 23, 40, 41, 42 и паре дополнительных номеров 2 и 10.

Eurojackpot — это международная лотерея, в которой участвуют 18 европейских стран. Чешская Республика присоединилась к ней в октябре 2014 года.

Источник: novinky.cz