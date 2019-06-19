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Жителя Казахстана будут судить за перевозку 50 тысяч евро из Чехии в Самару

Жителя Казахстана будут судить за перевозку 50 тысяч евро из Чехии в Самару

Марина Комарова 460 0
В Самаре перед судом предстанет уроженец Казахстана, прибывший в Россию из Чехии с 50 тысячами незадекларированных евро.
Жителя Казахстана будут судить за перевозку 50 тысяч евро из Чехии в Самару

Заместителем Куйбышевского транспортного прокурора утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 25-летнего уроженца города Атырау Республики Казахстан, обвиняемого по части 1 статьи 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере).

В ходе расследования установлено, что 1 декабря 2018 года молодой человек, имея при себе почти 50 тысяч евро, прибыл в Российскую Федерацию из Чешской Республики. Осознавая, что имеющаяся при нем сумма денежных средств подлежит декларированию, он прошел таможенный контроль в аэропорту Курумоч по «зеленому» коридору. Мужчина был задержан сотрудниками самарской таможни, денежные средства у него изъяли. Уголовное дело в отношении контрабандиста направлено для рассмотрения по существу в Красноглинский районный суд Самары.

Статья, по которой он проходит, предусматривает штраф в размере до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств.

Источник: ptproc.ru

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Темы
таможня Россия Чехия
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