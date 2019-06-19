Количество пьяных велосипедистов — виновников ДТП в Чехии сократилось

На чешских дорогах из года в год сокращается число несчастных случаев с участием пьяных велосипедистов. Если с начала этого года произошло 185 таких инцидентов, то в прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 227 происшествий, свидетельствует статистика полиции.

Однако алкоголь не всегда является причиной несчастних случаев, зачастую виновата невнимательность. «В этом году произошло 1130 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, из которых 722 были вызваны людьми на велосипедах. Чаще всего они не справляются с управлением», — пояснила пресс-секретарь полиции Гана Рубашова. «Водители других транспортных средств часто не соблюдают правила дорожного движения и не уступают дорогу велосипедистам», — добавила она.

Травмы велосипедистов в дорожно-транспортных происшествиях часто бывают очень серьезными. Так, в этом году в результате таких ДТП погибли 15 человек. «Они являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения, у них нет защиты, как в машине. Кроме того, некоторые велосипедисты не используют шлем, что становится основной причиной смерти или серьезных травм», — рассказал Петр Вомачка из Департамента безопасности Министерства транспорта.

В то же время Минтранс выступает против предложения сенаторов разрешить велосипедистам употреблять алкоголь в количестве не более 0,5 промилле. «Чешская Республика лидирует по потреблению алкоголя в Европе и в мире, поэтому думать о чем-то подобном в нашей ситуации — это игра с огнем», — объяснил Вомачка.