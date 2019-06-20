Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.62
USD
22.69
RUB
0.36
UAH
0.86
Энциклопедия Карта Погода
01d 29 °C
Молодая мама, неравнодушная к полицейским, несколько раз вызывала патруль

Молодая мама, неравнодушная к полицейским, несколько раз вызывала патруль

Марина Комарова 440 0
В мае полиция получила четыре звонка по телефону 158 от неизвестного абонента. Звонившая просила полицейских приехать, утверждая, что молодая мать двоих детей находится в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков и с ножом в руке ходит по чешскому городу Смиржице.
Молодая мама, неравнодушная к полицейским, несколько раз вызывала патруль

Каждый раз патруль, согласно описанию, находил женщину и просил пройти тесты на дыхание и наркотические и психотропные вещества. Результаты всегда были отрицательными. Информация о том, что у нее в руке был нож, также не подтверждалась. 22-летняя мать при этом понятия не имела, кто вызывает полицию.

Однако в результате дальнейшего расследования полиция установила, что звонки поступали с ее телефона. Молодая женщина призналась, что ей и сыну нравятся полицейские и таким образом она пыталась привлечь их внимание. Ложные вызовы квалифицированы как правонарушение.

Источник: tydenikpolicie.cz

Рассказать всем:
Темы
полиция дети Чехия
Читайте
по теме 
Суд начал рассмотрение дела Олега Губина, сбившего в Чехии иностранку
20.06.2019 14:53 Общество
Суд начал рассмотрение дела Олега Губина, сбившего в Чехии иностранку
127 0
Количество пьяных велосипедистов — виновников ДТП в Чехии сократилось
19.06.2019 18:44 Общество
Количество пьяных велосипедистов — виновников ДТП в Чехии сократилось
263 0
Как сейчас работают отделения МВД в Праге и как записаться на прием
18.06.2019 10:45 Жизнь
Как сейчас работают отделения МВД в Праге и как записаться на прием
801 0
Добраться до роддома женщине помогли полицейские
14.06.2019 10:47 Общество
Добраться до роддома женщине помогли полицейские
758 0
Последние новости:
20
июня
Суд начал рассмотрение дела Олега Губина, сбившего в Чехии иностранку
20.06.2019 14:53 Общество
Суд начал рассмотрение дела Олега Губина, сбившего в Чехии иностранку
127 0
Ставки по ипотеке в Чехии в мае вновь снизились
20.06.2019 09:39 Экономика
Ставки по ипотеке в Чехии в мае вновь снизились
414 0
19
июня
Количество пьяных велосипедистов — виновников ДТП в Чехии сократилось
19.06.2019 18:44 Общество
Количество пьяных велосипедистов — виновников ДТП в Чехии сократилось
263 0
В польском поезде от жары умер пассажир, машинист упал в обморок
19.06.2019 15:59 Общество
В польском поезде от жары умер пассажир, машинист упал в обморок
859 0
В Праге начали строительство четвертой линии метро
19.06.2019 15:15 Экономика
В Праге начали строительство четвертой линии метро
1269 0
Метеорологи предупредили о сильных грозах с градом
19.06.2019 13:37 Общество
Метеорологи предупредили о сильных грозах с градом
1165 0
Vodafone предложил безлимитное скачивание данных только тем, кто пользуется интернетом дома
19.06.2019 11:40 Экономика
Vodafone предложил безлимитное скачивание данных только тем, кто пользуется интернетом дома
557 0
Жителя Казахстана будут судить за перевозку 50 тысяч евро из Чехии в Самару
19.06.2019 11:09 Общество
Жителя Казахстана будут судить за перевозку 50 тысяч евро из Чехии в Самару
1313 0
18
июня
Пенсионер утонул в природном бассейне Лготка
18.06.2019 20:22 Общество
Пенсионер утонул в природном бассейне Лготка
945 0
Искусственный интеллект дописал неоконченное произведение Дворжака
18.06.2019 13:58 Культура
Искусственный интеллект дописал неоконченное произведение Дворжака
467 0


Мобильная версия