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В Чехии мужчину укусила ядовитая змея

В Чехии мужчину укусила ядовитая змея

Марина Комарова 825 0
В четверг в пражскую больницу доставили 51-летнего мужчину, которого в городе Градец-Кралове укусила ядовитая змея. Сначала мужа везла жена на своей машине, однако из-за угрозы жизни пришлось вызвать вертолет, чтобы как можно быстрее оказать пострадавшему помощь в медучреждении.
В Чехии мужчину укусила ядовитая змея
По данным полиции, несчастный случай произошел в четверг около 10 часов утра в доме, где мужчина разводил змей. После укуса женщина позвонила спасателям, села в машину вместе с мужем и отправилась в больницу. Однако из-за поражения сильным ядом спасатели приняли экстренные меры и вызвали вертолет, который приземлился прямо у шоссе и затем доставил пострадавшего в специализированный медицинский центр в Праге.
 
По словам пресс-секретаря полиции Ивы Кормошовой, вертолет ждал пациента у съезда с автомагистрали D11 на 68-м километре. Затем спасательный вертолет приземлился в Праге недалеко от Карловой площади, где находится специализированный токсикологический центр.
 
В настоящее время полиция изучает обстоятельства происшествия.
 
«Согласно первоначальной информации, пострадавшего укусила змея из семейства гадюк. Мы также проверим, нужно ли специальное разрешение на разведение таких змей и есть ли оно у мужчины», — добавила пресс-секретарь.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
полиция Чехия Больницы врачи спасатели животные
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