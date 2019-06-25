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Негативные последствия употребления алкоголя оказались выше, чем у наркотиков

Негативные последствия употребления алкоголя оказались выше, чем у наркотиков

Марина Комарова 245 0
Около трети взрослых в Чешской Республике имеют опыт употребления запрещенных наркотиков, чаще всего это марихуана, однако в списке значатся и экстази, метамфетамин, героин или кокаин. При этом алкоголь имеет большее социальное и медицинское воздействие и фактически является легальным наркотиком.
Негативные последствия употребления алкоголя оказались выше, чем у наркотиков

Об этом сообщил пресс-секретарь Национального института психического здоровья (NUDZ) Ян Червенка. Среди прочего исследователи в институте занимаются изучением воздействия наркотиков на человеческий организм, а также разрабатывают методы борьбы с наркотической зависимостью.

«В прошлом году около 21 тысяч человек с алкогольной зависимостью прошли курс лечения в психиатрических клиниках. Около трех-четырех тысяч человек, употреблявших опиаты, и около 3500 человек, употреблявших метамфетамин или несколько наркотиков одновременно, получили врачебную помощь», — рассказала Барбора Орликова из NUDZ.

По оценкам института, в Чехии насчитывается около 47 тысяч человек, употребляющих наркотики (в том числе внутривенно) регулярно и интенсивно. Еще около 125 тысяч курят марихуану. Порядка 1,6 млн чехов употребляют алкоголь, причем около 900 тысяч находятся в группе риска — в ситуации, близкой к алкогольной зависимости. Примерно 600 тысяч чехов пьют ежедневно, а около 100 тысяч употребляют несколько алкогольных напитков каждый день.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
наркотики наркомания алкоголь алкоголизм Чехия врачи
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