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Чехи паникуют из-за комаров в Хорватии

Чехи паникуют из-за комаров в Хорватии

Марина Комарова 497 0
Хорватский туристический центр успокаивает чехов перед началом отпуска. Туристы боятся, что огромное количество комаров в стране может испортить им отдых. В то время как один из регионов страны действительно борется с комарами, прибрежных районов эта проблема не коснулась.
Чехи паникуют из-за комаров в Хорватии

Огромное количество комаров появилось в районе Славония, который расположен у восточной границы Хорватии с Сербией. Местное правительство готовит специальные меры по борьбе с насекомыми.

Тем не менее чехам не стоит беспокоиться о том, что комары могут сделать их отдых некомфортным: Славония расположена более чем в 300 километрах от побережья, и только около 100 чехов, согласно данным Хорватского бюро по туризму, посетили этот регион в июне. Напротив, окрестности Сплита и Далмации приняли около 30 тысяч человек. Туристический штаб уверяет, что на всем побережье Адриатического моря комаров не больше, чем обычно.

В этом году поездка в Хорватию может быть затруднена из-за ограничений на автомагистрали D1. Чешская автомобильная ассоциация ÚAMK ожидает, что самая сложная ситуация сложится с 28 по 30 июня, в начале курортного сезона, когда многие чехи едут на море.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия Хорватия отдых
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