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В зоопарке Брно усыпили камчатского медведя Елизара

В зоопарке Брно усыпили камчатского медведя Елизара

Марина Комарова 28 0
Из-за преклонного возраста и серьезных проблем со здоровьем сотрудникам зоопарка в Брно пришлось усыпить камчатского медведя Елизара. Точный возраст медведя не был известен, но он прожил более 26 лет.
В зоопарке Брно усыпили камчатского медведя Елизара
«Елизар находился на попечении ветеринара с конца апреля. Проблемы, с которыми он столкнулся, не были чем-то необычным у стареющего животного: у него были проблемы с зубами, он страдал от дегенеративных изменений в суставах, ему давали специальные лекарства», - сказал пресс-секретарь зоопарка Михал Ванач.
 
К сожалению, предпринятые меры не помогли, здоровье медведя ухудшалось и другого выбора, кроме как сделать эвтаназию, не было.
 
Медведя привезли в Брно 1 октября 2010 года из российского зоопарка в Ростове-на-Дону и с тех пор стал отцом трех медведей. В природе на Камчатке он был сиротой, поэтому никто не знал его точного возраста.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
зоопарк животные Брно Чехия
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