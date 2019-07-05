В зоопарке Брно усыпили камчатского медведя Елизара

Из-за преклонного возраста и серьезных проблем со здоровьем сотрудникам зоопарка в Брно пришлось усыпить камчатского медведя Елизара. Точный возраст медведя не был известен, но он прожил более 26 лет.

«Елизар находился на попечении ветеринара с конца апреля. Проблемы, с которыми он столкнулся, не были чем-то необычным у стареющего животного: у него были проблемы с зубами, он страдал от дегенеративных изменений в суставах, ему давали специальные лекарства», - сказал пресс-секретарь зоопарка Михал Ванач.

К сожалению, предпринятые меры не помогли, здоровье медведя ухудшалось и другого выбора, кроме как сделать эвтаназию, не было.

Медведя привезли в Брно 1 октября 2010 года из российского зоопарка в Ростове-на-Дону и с тех пор стал отцом трех медведей. В природе на Камчатке он был сиротой, поэтому никто не знал его точного возраста.