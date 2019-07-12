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В Оломоуце произошло крупное ДТП, погибли три человека

В Оломоуце произошло крупное ДТП, погибли три человека

Марина Комарова 360 0
Три человека погибли в результате серьезной аварии с участием четырех автомобилей, которая произошла в четверг в Оломоуцком крае на шоссе №435. Еще пять человек получили ранения. Пожарным пришлось освобождать пострадавших из разбитых автомобилей.
В Оломоуце произошло крупное ДТП, погибли три человека

Точные причины ДТП и его обстоятельства устанавливает полиция. С начала 2019 года это самая серьезная авария в Оломоуцком крае.

Столкновение между двумя микроавтобусами и двумя легковыми автомобилями произошло 11 июля около пяти часов вечера. «В общей сложности в указанных транспортных средствах находились девять человек. Восемь из них получили повреждения, и трое, к сожалению, погибли на месте», — рассказал пресс-секретарь полиции Оломоуца Либор Хейтман.

Дорога была временно перекрыта. Весь транспорт перенаправили через деревни Болелоуц и Тучапы. Движение транспорта удалось полностью восстановить примерно через пять часов.

Источник: novinky.cz

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Темы
авария Чехия полиция
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