В Оломоуце произошло крупное ДТП, погибли три человека

Три человека погибли в результате серьезной аварии с участием четырех автомобилей, которая произошла в четверг в Оломоуцком крае на шоссе №435. Еще пять человек получили ранения. Пожарным пришлось освобождать пострадавших из разбитых автомобилей.

Точные причины ДТП и его обстоятельства устанавливает полиция. С начала 2019 года это самая серьезная авария в Оломоуцком крае.

Столкновение между двумя микроавтобусами и двумя легковыми автомобилями произошло 11 июля около пяти часов вечера. «В общей сложности в указанных транспортных средствах находились девять человек. Восемь из них получили повреждения, и трое, к сожалению, погибли на месте», — рассказал пресс-секретарь полиции Оломоуца Либор Хейтман.

Дорога была временно перекрыта. Весь транспорт перенаправили через деревни Болелоуц и Тучапы. Движение транспорта удалось полностью восстановить примерно через пять часов.

Источник: novinky.cz