Чехи ежегодно заключают около 2000 браков за границей

Больше всего «выездных» свадеб чехи проводят в Словакии, на втором месте ранее была Германия, однако в 2018 году эту страну опередил остров Маврикий.

В 2016 году чехи заключили за границей 2060 браков, в 2017 году этот показатель снизился до 1685, однако в 2018 году количество свадеб вновь увеличилось и составило 2026.

Исследователи говорят, что это не совсем точные цифры. Они включают пары, живущие за границей на долгосрочной основе. Кроме того, в некоторых случаях молодожены не сообщают о заключении брака или делают это с опозданием.

«По закону молодожены должны регистрировать заключенные за границей браки в специальном управлении, которое находится в Брно. Только в этом случае браки считаются действительными в Чехии», — рассказал Павел Пител, представитель чешского МИД.

Чаще всего чехи регистрируют браки в Словакии, Германии, на острове Маврикий, а также в США, Великобритании, Греции. Чиновники предупреждают, что в некоторых странах распространены браки по расчету, когда один из будущих супругов стремится получить право на въезд в государство — член ЕС. Особенно бдительными чешкам советуют быть с мужчинами из экзотических стран.

«Например, в Египте, Тунисе или Алжире чешские женщины подвергаются давлению со стороны местных молодых мужчин, которые очаровывают их и вступают в брак, к сожалению, просто из желания получить право проживать в ЕС», — добавил Пител.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz