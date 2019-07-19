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В Европу опять придет жара

В Европу опять придет жара

Марина Комарова 345 0
Метеорологи предупредили, что в субботу температура в некоторых районах Чехии поднимется выше +31°C. Очень жарко будет и на следующей неделе: в европейских странах температура воздуха может достигнуть 40 градусов Цельсия.
В Европу опять придет жара

Жара придет во Францию, Германию, Австрию, Великобританию, Нидерланды, Испанию, Италию и Португалию. 

Причиной высоких температур станет волна теплого воздуха, поступающая со стороны Африки. С воскресенья она распространится на Средиземное море и над Западной и Центральной Европой. С этого дня температура начнет повышаться во Франции и сохранится на уроне +35°C до вторника. В среду и четверг термометры на юго-востоке страны могут показывать 40 градусов. 

Израиль также охвачен крайне высокими температурами: на южном побережье Мертвого моря отмечается до 49,9 градусов. Жара и засуха усложняют борьбу пожарных с многочисленными лесными пожарами.

В Чешской Республике, согласно долгосрочным прогнозам, температура воздуха с воскресенья по четверг будет колебаться в пределах +27...+29°C, однако в ближайшие три дня будет жарко: столбик термометра покажет +31°C. Эксперты предупреждают, что жаркая погода, скорее всего, продержится до конца лета. 

Источник: novinky.cz

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Темы
погода Чехия Европа
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