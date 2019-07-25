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Cрочно требуется помощь с перевозкой ребенка из Италии в Прагу после несчастного случая

Cрочно требуется помощь с перевозкой ребенка из Италии в Прагу после несчастного случая

Info Portal 790 0
После несчастного случая, произошедшего на отдыхе в Италии, семье Анны и Игоря Федоровых требуется помощь с транспортировкой сына в Прагу. 12-летний Никита, перенесший длительную остановку сердца и дыхания, находится в состоянии медицинской комы в больнице города Удине.
Cрочно требуется помощь с перевозкой ребенка из Италии в Прагу после несчастного случая

Ребенка предстоит доставить в Прагу реанимационным автомобилем за счет семьи. После этого Никите потребуется длительная реабилитация. Семье крайне необходима финансовая поддержка. Любая сумма приблизит мальчика к выздоровлению.

Реквизиты Анны, мамы Никиты:

Číslo účtu: 2200810592/2010
NAME: Anna Fedorova
IBAN: CZ0520100000002200810592
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Реквизиты Ольги, мамы Анны, для перевода в рублях:

Номер счета: 5369 6100 3196 7300
Имя получателя: Оlga Khaymina

Игорь Федоров знаком многом участникам чешшского русскоязычного сообщества как надежный товарищ и замечательный коллега. Так как родители ребенка находятся в крайне подавленном состоянии, все вопросы можно уточнить у автора оригинального поста в facebook. Распространение информации приветствуется.

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Темы
дети финансовая помощь
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