Здоровье и качество жизни для чехов в приоритете

Среди наиболее важных целей устойчивого развития респонденты из Чешской Республики назвали здоровье и качество жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Ipsos, в котором участвовала тысяча человек.

«Чрезвычайно высокие летние температуры и связанная с этим засуха вновь оказались ключевыми проблемами, которые беспокоят людей в Чешской Республике... Питьевая вода, здоровье, качество жизни и борьба с изменением климата — это основные направления, на которых, по мнению чехов, должно сосредоточиться правительство», — отмечают авторы опроса.

Люди стремятся соблюдать принципы устойчивости в различных областях своей повседневной жизни. Более половины жителей Чехии когда-либо слышали о термине «устойчивое развитие». «Чехи думают о принципах устойчивости при совершении покупок (55%), выборе вида транспорта (45%) или питании (43%). Чаще всего речь идет о людях с высшим образованием», — говорит пресс-секретарь Ipsos Томаш Мацек.