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Albert тестирует робота по доставке продуктов

Albert тестирует робота по доставке продуктов

Марина Комарова 224 0
Сеть супермаркетов Albert в Нидерландах начала тестирование робота, который может доставлять товары из магазина напрямую покупателю. Заказ товара осуществляются с помощью мобильного приложения.
Albert тестирует робота по доставке продуктов

Робот прокладывает правильный маршрут благодаря специальной виртуальной карте. Датчики гарантируют, что он сможет избежать любых препятствий. В местах с высокой концентрацией людей его скорость ограничена восемью километрами в час.

Робот, который разрабатывается в сотрудничестве с немецко-швейцарской технологической компанией TeleRetail, получил название Aitonomi.

Тестирование проводится в технологическом кампусе Эйндховена. Предприниматели, исследователи, студенты и другие посетители и сотрудники могут совершать покупки в местном супермаркете Albert Heijn с помощью мобильного приложения. Когда робот приезжает к клиенту, его можно открыть только с помощью мобильного приложения.

Другие компании, например Amazon, также экспериментируют с доставкой посылок, используя автомобили, роботы или беспилотники.

Источник: novinky.cz

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Темы
продукты Европа магазины технологии
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