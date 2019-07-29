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Полиция помогла иностранке достать из Влтавы сумку с 20 тысячами крон

Полиция помогла иностранке достать из Влтавы сумку с 20 тысячами крон

Александра Кириченко 501 0
Городская полиция Праги оказала помощь 30-летней женщине, которая во время романтического вечера уронила во Влтаву сумку с деньгами, дорогим смартфоном и документами.
Фото: MP Praha
Полиция помогла иностранке достать из Влтавы сумку с 20 тысячами крон

Как сообщила пресс-секретарь городской полиции Ирена Сейфертова, ЧП произошло вечером в пятницу, 26 июля. Иностранная гражданка и ее спутник ужинали на палубе водного ресторана у набережной Рашина. Пара сидела у самого заграждения, и сумка женщины упала в реку.

Иностранка обратилась в полицию на следующий день. У стражников ушло 15 минут на то, чтобы поднять белую сумку со дна Влтавы. Внутри находилось 20 тысяч крон наличными, мобильный телефон и документы, включая разрешение на пребывание.

Источник: facebook-аккаунт городской полиции Праги

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Темы
иностранцы полиция Влтава
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