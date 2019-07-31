Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.68
USD
23.06
RUB
0.36
UAH
0.92
Энциклопедия Карта Погода
01n 18 °C
В больнице Злина родилось шесть пар двойняшек за три дня

В больнице Злина родилось шесть пар двойняшек за три дня

Александра Кириченко 202 0
Восемь из этих 12 детей появились на свет в один день, 24 июля. Обычно одна пара двойняшек приходится на 85 обычных родов.
В больнице Злина родилось шесть пар двойняшек за три дня

«Можно считать это игрой природы, и для нашего роддома это уникальная ситуация, своего рода праздник. Радость тем больше оттого, что все роды прошли очень хорошо, мамы довольны, дети здоровы, никому из них не потребовалась интенсивная терапия», — рассказал руководитель отделения акушерства и гинекологии Мартин Трглик.

С начала года в больнице Злина родилось 30 пар близнецов. Всего за это время на свет появилось 1030 детей, что на 210 меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. По словам Трглика, это отражает ситуацию в целом по Чехии, связанную с естественной цикличностью. Главврач отметил, что особенно низкими были показатели в первом квартале года, а в июне и июле, наоборот, родилось больше младенцев, чем обычно.

Источник: novinky.cz 

Рассказать всем:
Темы
дети Злинский край Беременность
Читайте
по теме 
Cрочно требуется помощь с перевозкой ребенка из Италии в Прагу после несчастного случая
25.07.2019 14:36 Общество
Cрочно требуется помощь с перевозкой ребенка из Италии в Прагу после несчастного случая
4912 0
В Чехии 15 детей пострадали при обрушении террасы отеля
17.07.2019 16:13 Общество
В Чехии 15 детей пострадали при обрушении террасы отеля
2435 0
Пособие по уходу за ребенком в Чехии: правда и мифы
16.07.2019 17:53 Жизнь
Пособие по уходу за ребенком в Чехии: правда и мифы
2233 0
В 60% неполных семей дети проводят все каникулы дома
15.07.2019 11:15 Экономика
В 60% неполных семей дети проводят все каникулы дома
1064 0
Последние новости:
31
июля
Пара неудачно прорекламировала свой блог на скале в заповеднике Чешский Рай
31.07.2019 19:11 Общество
Пара неудачно прорекламировала свой блог на скале в заповеднике Чешский Рай
251 0
Ливень привел к транспортному коллапсу в Праге
31.07.2019 13:33 Общество
Ливень привел к транспортному коллапсу в Праге
1612 0
Замешанный в незаконной сдаче квартир российский дипломат покинет Чехию
31.07.2019 12:04 Политика
Замешанный в незаконной сдаче квартир российский дипломат покинет Чехию
722 0
Чешские ученые развеяли мифы о переносимой клещами болезни Лайма
31.07.2019 10:18 Общество
Чешские ученые развеяли мифы о переносимой клещами болезни Лайма
1040 0
30
июля
Петршинская башня впервые окрасится в цвета радуги на время Prague Pride
30.07.2019 17:21 Общество
Петршинская башня впервые окрасится в цвета радуги на время Prague Pride
1027 0
В пражском метро начали установку терминалов для бесконтактной покупки билетов
30.07.2019 15:19 Экономика
В пражском метро начали установку терминалов для бесконтактной покупки билетов
939 0
Медицинские туристы едут в Чехию ради пластических операций и искусственного оплодотворения
30.07.2019 14:05 Экономика
Медицинские туристы едут в Чехию ради пластических операций и искусственного оплодотворения
1253 0
Суд отклонил иск российского студента-анархиста к Чешской Республике
30.07.2019 11:56 Общество
Суд отклонил иск российского студента-анархиста к Чешской Республике
1067 0
В пражском природном бассейне Лготка утонул второй человек с начала сезона
30.07.2019 10:42 Общество
В пражском природном бассейне Лготка утонул второй человек с начала сезона
1066 0
Китай скупает чешскую древесину
30.07.2019 10:20 Экономика
Китай скупает чешскую древесину
748 0


Мобильная версия