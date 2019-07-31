Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.68
USD
23.06
RUB
0.36
UAH
0.92
Энциклопедия Карта Погода
01n 18 °C
Пара неудачно прорекламировала свой блог на скале в заповеднике Чешский Рай

Пара неудачно прорекламировала свой блог на скале в заповеднике Чешский Рай

Александра Кириченко 251 0
Руководство заповедника Чешский Рай расследует предположительный акт вандализма, который чешские туристы совершили, чтобы прорекламировать свой аккаунт в Instagram. На фотографии, вызвавший бурную реакцию в Сети, молодая пара запечатлела себя рядом с адресом собственного трэвел-блога, нацарапанном на скале из песчаника.
Фото: скриншот CHKO Český ráj
Пара неудачно прорекламировала свой блог на скале в заповеднике Чешский Рай

В заповеднике начали проверку, получив в начале недели жалобу от других туристов. «Вы спрашиваете, что случилось? Говоря кратко, некоторые из нас в погоне за лайками в социальных сетях или в надежде, что это оценят будущие поколения, выцарапывают надписи на скалах из песчаника. Особо дерзкие или глупые фотографируются у своих творений и сопровождают фото трогательными описаниями собственных приключений», — сообщается в фейсбук-аккаунте Чешского Рая.

Инцидент произошел в Пршигразских скалах. Сейчас надписи с Instagram-адресом в этом месте нет, однако, по словам руководителя заповедника Йиржи Клапште, цифры «2019» остались. 

Семейная пара, в адрес которой в интернете начали поступать угрозы, тем временем удалила свой аккаунт и утверждает, что надпись была сделана в фотошопе недоброжелателями. «Мы посещаем множество прекрасных мест по всей республике и всегда ведем себя добропорядочно. Нам бы никогда не пришло в голову писать что-либо на скалах. Мы не понимаем, что происходит. Сложно защищаться от толпы», — заявил один из блогеров Роман Тоушек. В связи с удалением аккаунта он не смог предоставить оригинал предположительно отредактированного снимка.

Представители заповедника продолжат расследование. Если факт нанесения надписи блогерами будет доказан, им предъявят обвинение в правонарушении, а в случае серьезного ущерба скале их действие может быть квалифицировано как преступление.

Источник: lidovky.cz 

Рассказать всем:
Темы
заповедник социальные сети
Читайте
по теме 
Из заповедника «Чешский рай» украли фруктовые деревья
12.04.2019 08:44 Общество
Из заповедника «Чешский рай» украли фруктовые деревья
1917 0
В Чехии впервые начали размножаться шакалы
17.07.2017 15:36 Общество
В Чехии впервые начали размножаться шакалы
2135 0
Туристам в Чешской Швейцарии выдадут «умные» очки
06.04.2015 12:58 Общество
Туристам в Чешской Швейцарии выдадут «умные» очки
1987 0
В заповеднике "Шумава" появятся 14 новых прогулочных маршрутов
30.05.2014 14:11 Общество
В заповеднике "Шумава" появятся 14 новых прогулочных маршрутов
2127 0
Последние новости:
31
июля
Ливень привел к транспортному коллапсу в Праге
31.07.2019 13:33 Общество
Ливень привел к транспортному коллапсу в Праге
1612 0
Замешанный в незаконной сдаче квартир российский дипломат покинет Чехию
31.07.2019 12:04 Политика
Замешанный в незаконной сдаче квартир российский дипломат покинет Чехию
722 0
Чешские ученые развеяли мифы о переносимой клещами болезни Лайма
31.07.2019 10:18 Общество
Чешские ученые развеяли мифы о переносимой клещами болезни Лайма
1040 0
В больнице Злина родилось шесть пар двойняшек за три дня
31.07.2019 08:02 Общество
В больнице Злина родилось шесть пар двойняшек за три дня
202 0
30
июля
Петршинская башня впервые окрасится в цвета радуги на время Prague Pride
30.07.2019 17:21 Общество
Петршинская башня впервые окрасится в цвета радуги на время Prague Pride
1027 0
В пражском метро начали установку терминалов для бесконтактной покупки билетов
30.07.2019 15:19 Экономика
В пражском метро начали установку терминалов для бесконтактной покупки билетов
939 0
Медицинские туристы едут в Чехию ради пластических операций и искусственного оплодотворения
30.07.2019 14:05 Экономика
Медицинские туристы едут в Чехию ради пластических операций и искусственного оплодотворения
1253 0
Суд отклонил иск российского студента-анархиста к Чешской Республике
30.07.2019 11:56 Общество
Суд отклонил иск российского студента-анархиста к Чешской Республике
1067 0
В пражском природном бассейне Лготка утонул второй человек с начала сезона
30.07.2019 10:42 Общество
В пражском природном бассейне Лготка утонул второй человек с начала сезона
1066 0
Китай скупает чешскую древесину
30.07.2019 10:20 Экономика
Китай скупает чешскую древесину
748 0


Мобильная версия