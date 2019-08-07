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Женщина погибла в Чехии после удара молнии

Женщина погибла в Чехии после удара молнии

Александра Кириченко 854 0
Во время сильной грозы в деревне Высока-Липа (район города Дечин Устецкого края) от удара молнии пострадали четыре человека. Позже одна из раненых умерла в больнице.
Женщина погибла в Чехии после удара молнии

ЧП произошло во второй половине дня во вторник, 6 августа. Молния попала в трех девочек и одну женщину. На место происшествия немедленно выехали две машины скорой помощи и вылетел вертолет, однако последний не добрался до пострадавших из-за сильной грозы и вернулся на базу в Усти-над-Лабем.

Медики смогли реанимировать женщину и доставили ее в травматологический центр, однако позже она скончалась. Две девочки получили тяжелые повреждения, одна — легкие. Сейчас они находятся в больнице и их состояние не вызывает опасений.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
Устецкий край
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