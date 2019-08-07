Женщина погибла в Чехии после удара молнии

ЧП произошло во второй половине дня во вторник, 6 августа. Молния попала в трех девочек и одну женщину. На место происшествия немедленно выехали две машины скорой помощи и вылетел вертолет, однако последний не добрался до пострадавших из-за сильной грозы и вернулся на базу в Усти-над-Лабем.
Медики смогли реанимировать женщину и доставили ее в травматологический центр, однако позже она скончалась. Две девочки получили тяжелые повреждения, одна — легкие. Сейчас они находятся в больнице и их состояние не вызывает опасений.
Источник: ceskenoviny.cz