Меры чешского Минсельхоза по борьбе с грызунами угрожают редким животным и птицам

Министерство разрешило с 5 августа по 2 декабря повсеместное использование яда Stutox II для борьбы с полевыми мышами в 48 из 76 округов Чехии. Орнитологи и Министерство окружающей среды бьют тревогу: погибнуть могут другие животные и птицы, включая редких.

Вызвавшее бурный отклик постановление выпустил подведомственный Минсельхозу Главный контрольный и испытательный институт сельского хозяйства (ÚKZÚZ), так как активность полевых мышей сильно выросла из-за засухи, прежде всего в Моравии. Согласно документу, яд можно свободно рассыпать по поверхности не только на полях, но и, например, в садах и на виноградниках. Ранее яд, убивающий полевку за несколько часов, разрешалось насыпать только точечно, в норы грызунов.

«Это крайне небезопасно для всех животных. Прежде всего мы считаем такую практику недопустимой в канавах на опушках леса и в полях, потому что эти места часто остаются единственным прибежищем полевых птиц», — заявил Вацлав Замечник, специалист Чешского общества орнитологии. Он считает, что полевок вообще не надо травить: лучше всего с грызунами справляются хищники, которым необходимо создать условия — разнообразный ландшафт вместо сельскохозяйственных монокультур.

Замечник отмечает, что полевыми мышами питаются хищные птицы, аисты, цапли и совы. Они будут гибнуть из-за отравленных грызунов, как и домашние собаки и кошки, ведь те тоже ловят полевок. В группе риска и животные, которые могут сами съесть яд, например зайцы и косули.

Министерство окружающей среды отправило обращение в Чешскую инспекцию окружающей среды, требуя отмены постановления. «Если мы таким необдуманным шагом сократим число хищников, ситуация повторится в ближайшие годы или даже ухудшится. Уже сейчас популяции некоторых хищных животных и птиц в сельскохозяйственных регионах находится в критическом состоянии, Министерство окружающей среды стремится исправить это положение с помощью различных дотаций и программ. Повсеместное применение яда — это шаг на 50 лет назад», — завила пресс-секретарь Министерства окружающей среды Петра Роубчикова.

Источник: novinky.cz