Зоопарк города Пльзень просит помощи в поисках сбежавшей панды

Из пльзеньского зоопарка сбежал трехлетней самец малой, или красной панды. Руководство зоосада просит тех, кто заметит животное, не пытаться ловить его самостоятельно, а связаться со специалистами по телефону 378 038 325.

Фото: ZOO Plzeň

«Больше всего нам помогли бы свидетели, которые немедленно позвонили бы в зоопарк», — заявил пресс-секретарь зоосада Мартин Вобруба, отметив, что животное либо спрыгнуло с дерева за пределы вольера, либо смогло перепрыгнуть ограждение с земли.

Малая панда размерами и повадками напоминает кошку. В зоопарке предполагают, что беглец, как кошка, может скрываться на дереве.

Ранее малые панды сбегали из трех чешских зоопарков. «Это любопытные и подвижные звери», — пояснил пресс-секретарь. В пльзеньском зоопарке содержится пара малых панд. По своему охранному статусу эти животные относятся к угрожаемым, но в зоосадах довольно распространены.

Месяц назад из пльзеньского зоопарка улетел пеликан, которого затем поймали на водохранилище на окраине города.

Источник: lidovky.cz