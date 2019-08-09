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Неизвестный поджег радужный флаг на мосту в центре Праги

Неизвестный поджег радужный флаг на мосту в центре Праги

Дмитрий Иволга 103 0
В преддверии шествия, которое состоится в чешской столице в рамках фестиваля сексуальных меньшинств Prague Pride, неизвестный сжег один из радужных флагов, вывешенных на мосту Легионеров. Он также кидал петарды в сторону Стрелецкого острова, где проходят основные события фестиваля.
Неизвестный поджег радужный флаг на мосту в центре Праги

Инцидент произошел вечером в четверг, 8 августа. Информацию о нем полиция получила около 21:00 по телефону 158.

«На месте были проведены следственные мероприятия, сейчас мы изучаем записи с камер и видео, которое нам предоставили организаторы акции», — рассказал пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек. Пока полицейские затрудняются сказать, идет ли речь о преступлении или о правонарушении.

Организаторы Prague Pride написали в фейсбуке, что за последние дни это не единственный случай порчи радужных флагов. Также некоторые знамена были украдены.

Шествие, в котором ожидается участие до 30 тысяч человек, начнется 10 августа в 12:30 на Вацлавской площади и завершится на Летне.

Источник: aktualne.cz 

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Темы
Prague Pride лгбт полиция
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