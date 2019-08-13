Лучше всего чехи относятся к Словакии и Австрии

Любимой зарубежной страной у чехов традиционно является Словакия. Кроме того, граждане Чехии очень хорошо относятся к Австрии и Хорватии, свидетельствуют результаты июньского опроса агентства STEM.

Агентство регулярно изучает отношение чехов к другим странам с 1994 года, используя для оценки школьную систему баллов от 1 до 5.

Словакию, которая традиционно занимает первое место в рейтинге, положительно оценили 87% респондентов. Австрия получила положительные оценки от 78% опрошенных, а Хорватия — от 73%.

«Другими преимущественно позитивно воспринимаемыми странами являются Нидерланды, Италия, Канада и страны Северной Европы (Швеция, Норвегия, Дания) — около 70% опрошенных дали им положительные оценки», — сообщает STEM. Около 60% чехов положительно оценивают Бельгию, Венгрию, Францию, Великобританию и Словению. За ними следуют Япония, Польша и Германия (около 50%).

США положительно оценил 41% респондентов, Сербию — 39%, Россию — 34%, Украину — 29%, Турцию — 25%, Китай — 22%. При этом Китай, Турция и Россия имеют самые высокие отрицательные оценки, то есть четыре и пять.

Опрос проходил с 14 по 30 июня. В нем приняли участие 1004 человека.

Источник: novinky.cz