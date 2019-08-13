Чехия стала одной из лучших стран для для первого путешествия за границу

Большинство российских путешественников считает, что лучше начать знакомство с заграницей с Турции и Чехии. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Aviasales.

Специалисты сервиса опросили 53 тысяч пользователей, выясняя, с каких стран туристам стоит начать знакомиться с зарубежьем. Турция и Чехия получили по 18% голосов.

Чехия привлекает путешественников тем, что «лететь недалеко, и билеты стоят не так дорого». В Турции лучше начать знакомство со средиземноморских курортов, попробовав отдохнуть в отелях по системе «все включено». В этом случае, по мнению опытных туристов, «не будет проблем с языком, так как там много русских».

За Италию проголосовали 15% опрошенных, за Францию — 14%. В первую очередь туда стоит отправиться тем, кто учил французский язык в школе или университете, отметили респонденты. По 9% голосов получили Египет, США и Финляндия и чуть меньше — Германия.

Источник: РИА Новости