Преступник в Праге ударил, а потом ограбил пожилого мужчину

Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в ограблении пенсионера в пражском метро. Сначала преступник обвинил пожилого человека в том, что тот украл у него телефон, после чего нанес удар. В итоге оба мужчины вышли из поезда на станции «Розтылы», где агрессор забрал у пенсионера мобильный телефон.

73-летний пассажир стал жертвой ограбления в пятницу, 2 августа, около полудня. Пенсионер, по данным полиции, был очень напуган и боялся обратиться за помощью к окружающим. Полиция обнародовала запись с камеры безопасности, на которой видно подозреваемого.

«К пожилому человеку подошел неизвестный мужчина и обвинил его в краже его мобильного телефона. Конечно, это было не так, но неизвестный утверждал обратное. Он схватил пластиковый пакет пенсионера, обыскал его, но ничего не нашел. Может быть, именно поэтому он ударил старика так, что тот упал на землю, затем забрал у пенсионера рюкзак, после чего оба вышли из вагона», — рассказала пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова. На платформе преступник еще раз осмотрел рюкзак, нашел там мобильный телефон и забрал себе.

«Камеры безопасности зафиксировали неизвестного, подозреваемого в ограблении. Если вы узнаете человека на снимках или знаете, где он может быть, пожалуйста, позвоните по линии 158», — добавила Сиржиштова.