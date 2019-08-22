В Татрах от удара молнии погибли 4 человека, включая ребенка

Во время грозы в Татрах в четверг от удара молнии погибли несколько человек. Как минимум три жертвы находятся на польской стороне Татр, среди них 13-летний мальчик. Еще один человек погиб на словацкой стороне гор.

«У нас очень сложная ситуация, сообщается о нескольких случаях смерти в разных районах», — рассказал Ян Кшиштоф, начальник местной волонтерской аварийно-спасательной службы TOPR.

Один удар молнии зафиксировали в нескольких сотнях метров от горы Velký Giewont, где в это время находилась группа туристов. Несмотря на крайне плохие погодные условия, на место катастрофы вылетели четыре спасательных вертолета из Кракова, Катовиц, Кельце и Кросно.

Семь или восемь человек были доставлены в больницу в Закопане. Несколько раненых находятся в других больницах. В Закопане работает кризисный центр.

На вершине горы Velký Giewont (1895 м) находится большой железный крест, который привлекает молнии во время грозы. Утром в горах светило солнце, погода была благоприятной для пеших прогулок, однако во время обеда все изменилось. «Мы были на полпути к вершине, когда внезапно началась гроза. Мы решили сразу же вернуться обратно», — сообщил один из туристов TVN24.