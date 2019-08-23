Чехи заболевают на два года раньше, чем среднестатистические жители Европы

Ожидаемая продолжительность жизни и возраст, в котором у людей нет проблем со здоровьем, постепенно увеличиваются по мере улучшения стандартов здравоохранения в Европе. По данным Европейского статистического управления, женщины, достигшие 65-летнего возраста, живут в среднем еще 9,4 года без серьезных заболеваний, мужчины — 9,6 года.

Для чешских пенсионеров этот показатель составляет на один год меньше, чем в среднем по Европе, если же речь идет о мужчинах — то на два года, сообщает Евростат.

По данным демографов Евростата, ожидаемая продолжительность жизни резко возросла за последнее столетие. Это связано как с повышением уровня жизни, так и с улучшением образа жизни или профилактикой, а также с прогрессом медицины.

Согласно европейской статистике, дольше всего без серьезных заболеваний после 65 лет могут прожить норвежцы (15,9 года), а в пределах ЕС — граждане Швеции (15,8).

«К сожалению, ситуация в Чехии хуже. Женщины здоровы еще 8,5 года после достижения 65-летнего возраста, а мужчины — только 7,6», — говорит Адела Денкова из Евростата. Словачки, достигшие 65-летнего возраста, живут без проблем со здоровьем еще 4,1 года, а мужчины из этой страны — только 3,8 года.

Согласно последним данным, опубликованным Евростатом в конце июня, так называемый средний уровень смертности составляет 1002 человека на каждых 100 тысяч граждан ЕС в год. В 2004 году, когда Чешская Республика вступила в Европейский Союз, уровень смертности был на уровне 1200 человек на 100 тысяч жителей.