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Около половины браков в Праге заключают иностранцы

Около половины браков в Праге заключают иностранцы

Марина Комарова 390 0
Примерно половину браков за первые семь месяцев этого года в чешской столице заключили иностранцы, показало исследование ČTK.
Около половины браков в Праге заключают иностранцы
Так, за указанный период в Праге 3 были заключены 143 брака. В 73 случаях по крайней мере один из будущих супругов был гражданином другого государства. В Праге 6 состоялось 267 свадеб, в том числе 141 с участием иностранцев. В ЗАГСе Праги 1 было зарегистрировано около 450 свадеб за первые семь месяцев этого года, из них около 300 с участием граждан других государств. «Мы бесплатно проводим в Старой ратуше свадьбы в четверг и пятницу, за дополнительную плату — по вторникам и субботам», — рассказал Мартин Шебеста, пресс-секретарь ратуши.
 
В Праге 13 состоялось 105 свадеб (77 с участием иностранцев), в Праге 7 было заключено 108 браков (51). Большинство свадеб приходится на выходные и праздничные дни. С января по июль в Праге 15 состоялась 71 свадьба (16 иностранцев вступили в брак), а в Праге 14 — 65 свадеб (25 иностранцев).
 
Если ни невеста, ни жених не имеют постоянного места жительства в Чешской Республике, пара платит за регистрацию брака административный сбор в размере 3000 крон. Если хотя бы один из будущих супругов живет в Чехии, сбор составляет 2000 крон.
 
Источник: lidovky.cz
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Темы
свадьба Чехия брак иностранцы Опрос общественного мнения
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