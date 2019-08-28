Чешские врачи помогли родиться ребенку, у матери которого была зафиксирована смерть мозга

Врачи больницы в чешском городе Брно в течение нескольких месяцев поддерживали жизненные функции беременной женщины, у которой была диагностирована смерть мозга. Благодаря этому с помощью кесарева сечения на свет появилась здоровая девочка. Сейчас о ней заботится ее отец Войтех Вотава.

Вес новорожденной девочки составляет 2,1 кг.

Пресс-секретарь больницы Павел Жара назвал случишееся чудом. «Врачи в течение рекордно длительного периода поддерживали важнейшие жизненные функции у беременной женщины, у которой была установлена смерть мозга, пока не пришел срок родов», — сказал Жара, добавив, что более подробная информация будет обнародована на пресс-конференции 2 сентября.

Женщина страдала эпилепсией, которая проявилась во время первой беременности. После рождения сына молодая мать прошла курс лечения, который, по мнению врачей, был успешным. Медики решили, что ей снова можно беременеть. Однако на 16-й неделе у пациентки произошло кровоизлияние в мозг, после чего врачи с помощью приборов поддерживали ее основные жизненные функции до 24-й недели.

В мире насчитывается всего около 10 случаев, когда у женщин после смерти мозга смог родиться здоровый ребенок.

Источник: novinky.cz