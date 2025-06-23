Чешские СМИ: Выход Словакии из НАТО? Половина словаков против, треть за нейтралитет
23 июня 2025
18:00
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Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил на прошлой неделе, что в настоящее время стране подошел бы нейтралитет. С этой идеей не согласны 50% жителей страны.
Согласно опросу агентства AKO для телеканала Joj, на вопрос «Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия была нейтральной страной?» положительно ответили 30,8% респондентов. Против нейтралитета высказались 50,6% респондентов, 16,1% не имели мнения по этому вопросу, а 2,5% не захотели отвечать.
В опросе агентство подчеркнуло, что нейтралитет Словакии означал бы выход страны из НАТО и существование только собственной армии. Нейтралитет поддерживают в основном избиратели внепарламентской Republika (70%), правящей Словацкой национальной партии (67%) и Směr (58%).
С нейтралитетом согласны в основном люди старшего поколения старше 66 лет с средним образованием без аттестата зрелости, проживающие в Прешовском (40%) и Жилинском (36%) краях. В Братиславском крае нейтралитет поддерживают только 24% опрошенных.
Премьер-министр Фицо во вторник поставил под сомнение дальнейшее направление Словакии в рамках НАТО.
«У меня такое ощущение, что в мире грядут перемены. Что касается меня, то я скажу вам, что в эти бессмысленные времена вооружения, когда оружейные компании потирают руки, как во время ковида потирали руки фармацевтические компании, Словакии очень бы подошел бы нейтралитет», — заявил Фицо. Однако он подчеркнул, что, «к сожалению», не он один решает этот вопрос.
Президент Петер Пеллегрини назвал слова Фицо опасным авантюризмом, а оппозиция — скандалом.
«Этим он (Фицо) ставит под сомнение всю нашу внешнеполитическую позицию, разрушает наши отношения с ключевыми партнерами и играет на руку Путину», — предупредил председатель оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимчека.
В опросе агентство подчеркнуло, что нейтралитет Словакии означал бы выход страны из НАТО и существование только собственной армии. Нейтралитет поддерживают в основном избиратели внепарламентской Republika (70%), правящей Словацкой национальной партии (67%) и Směr (58%).
С нейтралитетом согласны в основном люди старшего поколения старше 66 лет с средним образованием без аттестата зрелости, проживающие в Прешовском (40%) и Жилинском (36%) краях. В Братиславском крае нейтралитет поддерживают только 24% опрошенных.
Премьер-министр Фицо во вторник поставил под сомнение дальнейшее направление Словакии в рамках НАТО.
«У меня такое ощущение, что в мире грядут перемены. Что касается меня, то я скажу вам, что в эти бессмысленные времена вооружения, когда оружейные компании потирают руки, как во время ковида потирали руки фармацевтические компании, Словакии очень бы подошел бы нейтралитет», — заявил Фицо. Однако он подчеркнул, что, «к сожалению», не он один решает этот вопрос.
Президент Петер Пеллегрини назвал слова Фицо опасным авантюризмом, а оппозиция — скандалом.
«Этим он (Фицо) ставит под сомнение всю нашу внешнеполитическую позицию, разрушает наши отношения с ключевыми партнерами и играет на руку Путину», — предупредил председатель оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимчека.
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