Чешские СМИ: Выход Словакии из НАТО? Половина словаков против, треть за нейтралитет

Новости и статьи 23 июня 2025 18:00 861

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил на прошлой неделе, что в настоящее время стране подошел бы нейтралитет. С этой идеей не согласны 50% жителей страны.