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Полицейский дрон помогает находить нарушителей в лесных массивах

Полицейский дрон помогает находить нарушителей в лесных массивах

Марина Комарова 65 0
В выходные дни полицейский беспилотник с тепловой камерой обнаружил две палатки, незаконно установленные в охраняемой природной зоне Брды. Две пары, разместившие в лесу палатки, могут быть оштрафованы на сумму до 5000 крон.
Полицейский дрон помогает находить нарушителей в лесных массивах
Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Моника Шиндлова. Полиция с беспилотником, оснащенным теплокамерой, изначально хотела отслеживать распространение пожаров. Вместо этого были обнаружены два палаточных лагеря возле холма Гоупак.
 
«Романтика в лесе закончилась после прибытия полицейского патруля», - сказал представитель полиции. Если по вине владельцев палаток в лесу произошло возгорание, то штраф увеличится до 15 000 крон. В полиции добавили, что в прошлом году в районе Пршибрам было зарегистрировано десять случаев пожаров по вине туристов.
 
Полиция использует беспилотники не только для поиска людей и документирования серьезных дорожно-транспортных происшествий, но и для мониторинга дорожного движения, особенно для отслеживания опасных обгонов, телефонных звонков во время вождения. Зимой дрон также используют при проверке заброшенных зон отдыха.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
полиция пожар туристы Чехия
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