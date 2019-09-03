Стервятник из зоопарка, которого выпустили в природу, погиб при первом же полете

Самка стервятника, которую в июле отправили из зоопарка чешского города Злин в болгарские горы Родопы, чтобы выпустить в дикую природу, погибла от удара током. Как сообщила во вторник пресс-секретарь зоопарка Романа Буячкова, птица столкнулась с проводами линии электропередачи.

Самка была отправлена в Болгарию вместе со стервятником из Пражского зоопарка. Обе птицы были размещены в адаптационном гнезде под скалистым выступом, которое было защищено сеткой.

«Их кормили орнитологи с помощью специального оборудования, благодаря этому их не видели другие птицы. Наша самка покинула гнездо первой», — добавил главный зоолог Камил Чихак.

Благодаря датчику орнитологи могли наблюдать за первым полетом самки стервятника, которая около 40 минут кружила с другими выпущенными птицами над горными хребтами.

«Но после нескольких часов нахождения в дикой природе наступил роковой момент: самка во время полета врезалась в высоковольтные провода. Она сразу же умерла», — рассказала пресс-секретарь.

По оценкам экспертов, в мире от удара током при столкновении с линиями электропередачи каждый год погибает миллиард птиц.

Источник: novinky.cz