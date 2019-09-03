В Чехии тестируют мигающие светофоры

В чешском городе Бржецлав впервые протестируют светофоры, которые мигают зеленым светом, прежде чем переключиться на желтый и красный.

Таким образом светофоры показывают водителям, сколько времени у них остается для пересечения перекрестка. Новые светофоры будут установлены на шести главных перекрестках в Бржецлаве на этой и на следующей неделе. Тестирование проводит Центр транспортных исследований (CDV).

«Испытания касаются всех шести модернизированных перекрестков на дороге I/55», — рассказал Йиржи Голобрадек, пресс-секретарь мэрии Бржецлава. Новая система позволит сделать движение по городу более плавным, полагают эксперты. CDV будет контролировать ситуацию с помощью дронов, а также проводить опросы среди водителей.

Подобная система работает, например, в Австрии и предназначена для повышения безопасности на перекрестках. Результаты тестирования будут переданы в Министерство транспорта.

Источник: ceskenoviny.cz