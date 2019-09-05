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Полиция предъявила обвинение медикам из-за неудачной операции

Полиция предъявила обвинение медикам из-за неудачной операции

Марина Комарова 198 0
Полиция города Градец-Кралове возбудила уголовное дело в отношении трех человек, которые вовремя не оказали медицинскую помощь ребенку после неудачной операции в мае 2017 года. Во время удаления аденоидов у восьмилетнего Адама Вычитала началось сильное кровотечение, из-за чего мальчик впал в кому.
Полиция предъявила обвинение медикам из-за неудачной операции

Снимок установленной в больнице камеры запечатлел истекающего кровью мальчика, отчаявшуюся мать и испуганную медсестру. Двум медсестрам, врачу и госпиталю были предъявлены обвинения. 

«На четвертый день после операции у нашего сына, госпитализированного в детское отделение Пардубицкой больницы, стала сильно кровоточить рана. Вызванный педиатр решил перевезти его в отделение ЛОР в том же здании и одновременно попросил медсестру договориться о присутствии персонала в ЛОР-клинике по телефону», — рассказал отец Ян Вычитал.

Однако там никого не оказалось, а в педиатрическом отделении не знали мобильного номера ЛОРа. «Сопровождающий педиатр оставил истекающего кровью ребенка с его отчаявшейся матерью перед запертым кабинетом врача», — говорит отец.

Его слова подтверждаются записью камеры. В конце концов ЛОР-врач был найден, но к тому времени восьмилетний ребенок провел без сознания уже 13 минут. Реанимация заняла 40 минут. «Наш сын остается в коме: он получил серьезное повреждение головного мозга из-за недостатка кислорода», — рассказал Вычитал.

Семья подала несколько исков против больницы, требуя 22 млн крон. Недавно госпиталь предложил 6 млн в качестве авансового платежа за лечение. Общий размер компенсации медики оценивают в 15,5 млн крон.

Источник: novinky.cz

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Темы
врачи Больницы Чехия полиция дети
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