Полиция предъявила обвинение медикам из-за неудачной операции

Полиция города Градец-Кралове возбудила уголовное дело в отношении трех человек, которые вовремя не оказали медицинскую помощь ребенку после неудачной операции в мае 2017 года. Во время удаления аденоидов у восьмилетнего Адама Вычитала началось сильное кровотечение, из-за чего мальчик впал в кому.

Снимок установленной в больнице камеры запечатлел истекающего кровью мальчика, отчаявшуюся мать и испуганную медсестру. Двум медсестрам, врачу и госпиталю были предъявлены обвинения.

«На четвертый день после операции у нашего сына, госпитализированного в детское отделение Пардубицкой больницы, стала сильно кровоточить рана. Вызванный педиатр решил перевезти его в отделение ЛОР в том же здании и одновременно попросил медсестру договориться о присутствии персонала в ЛОР-клинике по телефону», — рассказал отец Ян Вычитал.

Однако там никого не оказалось, а в педиатрическом отделении не знали мобильного номера ЛОРа. «Сопровождающий педиатр оставил истекающего кровью ребенка с его отчаявшейся матерью перед запертым кабинетом врача», — говорит отец.

Его слова подтверждаются записью камеры. В конце концов ЛОР-врач был найден, но к тому времени восьмилетний ребенок провел без сознания уже 13 минут. Реанимация заняла 40 минут. «Наш сын остается в коме: он получил серьезное повреждение головного мозга из-за недостатка кислорода», — рассказал Вычитал.

Семья подала несколько исков против больницы, требуя 22 млн крон. Недавно госпиталь предложил 6 млн в качестве авансового платежа за лечение. Общий размер компенсации медики оценивают в 15,5 млн крон.

Источник: novinky.cz