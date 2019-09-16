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Водителю автобуса стало плохо, один из пассажиров сел за руль

Водителю автобуса стало плохо, один из пассажиров сел за руль

Марина Комарова 629 0
Почти 50 человек находились в автобусе, когда водителю внезапно стало плохо и транспортное средство задело защитные барьеры.
Водителю автобуса стало плохо, один из пассажиров сел за руль

Инцидент произошел в Либерце на четырехполосной дороге возле поворота на Яблонец-над-Нисоу в понедельник около восьми утра. Автобус задел защитные барьеры, после чего за руль сел один из пассажиров. Благодаря этому никто не пострадал.

«По предварительной информации, водитель стал терять сознание. После столкновения с защитными барьерами он должен был выпасть из-за руля», — рассказал пресс-секретарь полиции Войтех Робовски. В этот момент один из пассажиров сел за руль неуправляемого автобуса примерно в километре от заправочной станции в Ходковице-над-Мохелкоу, где потом автобус смог спокойно остановиться.

Представители скорой помощи и полиции считают действия неизвестного пассажира исключительными. Это невероятный, героический поступок, который спас пассажирам жизнь и здоровье, заявил Робовски.

Водитель автобуса был доставлен машиной скорой помощи в больницу в Турнове, сообщили представители спасательной службы.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
автобусы полиция Чехия
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