Экологи критикуют сбор крышек от пластиковых бутылок

Начальные школы, а также чешские компании и даже полиция хвастаются тем, что собирают крышки от пластиковых бутылок для благотворительности. По словам экологов, это неэффективная трата времени и денег, посколько большого вклада в экологию или благотворительность от этого ожидать не стоит.

Главный аргумент критиков - низкая цена крышек. Она варьируется от четырех до девяти крон за килограмм, самая распространенная цена - пять крон. Одна крышка весит около двух грамм. Таким образом, требуется около 500 крышек, чтобы собрать 1 кг.

«Сбор пластиковых крышек не является ни экологическим, ни социальным проектом. Он использует только наличие легкодоступного и легко узнаваемого чистого материала. С экологической точки зрения лучше не использовать пластиковые бутылки и крышки», - сказал Иво Кропачек, представитель экологического движения Duha.

По словам Кропачка, желательно использовать пластиковые бутылки несколько раз, прежде чем выбросить их в желтый контейнер. Чтобы бутылка занимала меньше места, ее нужно смять и закрутить крышку, чтобы предотвратить попадание воздуха. «На линии сортировки пластиковые бутылки с крышкой почти всегда сортируются для дальнейшей переработки, поэтому и крышка, и бутылка перерабатываются. Таким образом, специальный сбор крышек не имеет особого смысла по сравнению с сортировкой», - добавил он.

С социальной точки зрения, лучше отправлять деньги прямо на конкретный благотворительный проект. «Если вы не купите напиток в пластиковой бутылке и отправите сэкономленные 20 крон непосредственно на благотворительность, то вы принесете этим больше пользы, чем если бы вы собрали 2000 крышек и потратили 40000 крон на напитки», - добавил он.

Несмотря на подобные аргументы, начальные школы продолжают собирать пластиковые крышки. Например, в конце прошлого учебного года 79 школ в рамках акции собрали 22 217 кг крышек от пластиковых бутылок.

Источник: novinky.cz