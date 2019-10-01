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Семь лет подкрались незаметно: 420on.cz отмечает день рождения!

Семь лет подкрались незаметно: 420on.cz отмечает день рождения!

Info Portal 217 0
Ах, как быстро летит время! В этот дождливый и одновременно солнечный день, 1 октября 2019 года, информационный портал 420on.cz отмечает свой седьмой день рождения.
Семь лет подкрались незаметно: 420on.cz отмечает день рождения!

За время своего существования мы написали десятки тысяч полезных и увлекательных материалов (статья-рекордсмен, которую прочитали, страшно сказать, более 112 тысяч раз, находится здесь), набрали аудиторию в 6-8 тысяч уникальных пользователей в сутки и 1,2 млн в год, познакомились со знаменитостями первого ранга и просто очень интересными людьми, взяли у них интервью, выступили информационными партнерами и помогли провести множество пражских культурных событий.

Владимир Зеленский

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский с логотипом 420on.cz

Мы сотрудничаем с коммерческими и некоммерческими организациями, нас читают не только в Чехии, но и в России, Белоруссии, Украине, Казахстане, Израиле и даже в Великобритании — везде, где проживают люди, говорящие на русском языке.

Александр Дюжев

Актер Александр Дюжев дает интервью 420on.cz

Теперь 420on.cz – больше, чем новостной сайт: мы запустили собственный сервис продажи билетов, осуществляем помощь в продаже, покупке и аренде недвижимости, а в планах у нас целый ряд новых проектов.

Сергей Шнуров

420on.cz помог организовать концерт Сергея Шнурова в Праге

Однако главная цель 420on.cz остается прежней: предоставлять наиболее актуальную, точную и полную информацию о событиях, происходящих в Чехии и ее столице Праге. Все материалы, которые готовит наша редакция и журналисты-фрилансеры выпускаются на русском языке и на 100% уникальны.

Мы не только публикуем новости о Чехии на русском языке, но и рассказываем о полезных вещах, делимся своими находками в Чехии (а за семь лет их было немало), рассказываем, как и где провести выходные и как обустроиться в стране тем, кто недавно переехал.

Все это было бы невозможно без вас, наши верные читатели. Спасибо.

И с днем рождения нас!

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