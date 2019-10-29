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В Евросоюзе проживают 512 млн человек, в том числе 22 млн иностранцев

В Евросоюзе проживают 512 млн человек, в том числе 22 млн иностранцев

Марина Комарова 175 0
В Европейском союзе сейчас проживает 512 млн человек, что составляет 6,7% населения мира. Прогнозируется, что численность населения немного увеличится в течение примерно 25 лет, затем тенденция изменится, европейцев будет все меньше.
В Евросоюзе проживают 512 млн человек, в том числе 22 млн иностранцев

Об этом говорится в годовом отчете Eurostat. За последнее десятилетие общее количество жителей ЕС увеличилось на 12,1 млн человек, в основном за счет мигрантов. В Чехии также был зафиксирован рост населения за счет приезжих.

Как показывает статистика, жители ЕС быстро стареют. В то время как на рубеже веков на одного пожилого гражданина приходилось в среднем 4,2 человека трудоспособного возраста, в прошлом году этот показатель составлял всего 3,3 человека, а в ближайшие 50 лет прогнозируется на уровне около двух человек. Это связано как с более низкой рождаемостью, так и с увеличением ожидаемой продолжительности жизни. 

Сегодня в ЕС проживает 22,4 млн граждан других стран. 18 млн из них — европейцы, живущие в другой стране ЕС.

Безработица в Евросоюзе в прошлом году упала ниже докризисного уровня, до 6,8%. Самый худший показатель в Греции и Исландии (15%), а также в Италии и Франции (около 10%). В Чехии уровень безработицы составляет всего 2,2%.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Европа Евросоюз статистика Чехия
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