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Из-за забастовки Lufthansa отменены рейсы в Прагу и из Праги

Из-за забастовки Lufthansa отменены рейсы в Прагу и из Праги

Александра Кириченко 280 0
Бортовой персонал немецкой авиакомпании проводит масштабную забастовку 7 и 8 ноября. Из-за нее отменено около 1300 рейсов по всему миру, прежде всего с вылетом из Германии. Полеты между Прагой, Мюнхеном и Франкфуртом-на-Майне также затронуты.
Фото: twitter.com/PragueAirport
Из-за забастовки Lufthansa отменены рейсы в Прагу и из Праги

Как сообщило руководство аэропорта имени Вацлава Гавела, пока известно об отмене 12 рейсов, запланированных на четверг и пятницу. Подробную информацию можно узнать на сайте авиакомпании.

Профсоюзы, организовавшие забастовку, требуют увеличения надбавок для бортового персонала и упрощение перевода сезонных работников на постоянную занятость. В глобальном масштабе акция затронет около 180 тысяч пассажиров.

Источник: aktualne.cz 

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Темы
аэропорт Прага авиакомпании
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