Из-за забастовки Lufthansa отменены рейсы в Прагу и из Праги

Бортовой персонал немецкой авиакомпании проводит масштабную забастовку 7 и 8 ноября. Из-за нее отменено около 1300 рейсов по всему миру, прежде всего с вылетом из Германии. Полеты между Прагой, Мюнхеном и Франкфуртом-на-Майне также затронуты.

Фото: twitter.com/PragueAirport

Как сообщило руководство аэропорта имени Вацлава Гавела, пока известно об отмене 12 рейсов, запланированных на четверг и пятницу. Подробную информацию можно узнать на сайте авиакомпании.

Профсоюзы, организовавшие забастовку, требуют увеличения надбавок для бортового персонала и упрощение перевода сезонных работников на постоянную занятость. В глобальном масштабе акция затронет около 180 тысяч пассажиров.

Источник: aktualne.cz